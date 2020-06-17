وفاة 4 مواطنين في حريق منزل بالطائف

تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا بوقوع حادث حريق بمنزل بمركز قيا التابع للمحافظة، موضحًا أنه عبارة عن اشتعال النار في غرفة وصالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد ويحتوي على أربع غرف، نجم عنه وفاة أربعة أشخاص سعوديي الجنسية.

وصرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة المقدم نايف الشريف، أن فريق التحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.

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