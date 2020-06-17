تطرَّق إلى الثمن النقدي وما تدفعه شركات التأمين
طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بإلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمنها نقدًا، مماثلةً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين، بناءً على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. حمد آل فهاد.
كما طالب المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على السواء؛ لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.
كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية «BIOETHICS»، والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشورى يفتح ملف أسعار الخدمات الطبية و«تعويضات الأخطاء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.