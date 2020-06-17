السعودية اليوم / باكستان تسجل 136 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154760 حالة، وتماثلت 58437 حالة للشفاء.

// انتهى //

16:09ت م

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إسلام آباد 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 2975 حالة وفاة منذ ظهوره في باكستان في شهر فبراير الماضي.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154760 حالة، وتماثلت 58437 حالة للشفاء.// انتهى //16:09ت م0145

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