السعودية اليوم / جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 هـ



سكاكا 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أعلنت جامعة الجوف نتائج المقبولين مبدئياً لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: http://dgs.ju.edu.sa/admission.

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور مشرف الرويلي على المقبولين إكمال المتطلبات قبل يوم الاثنين 15 / 11 / 1441هـ ، مع إرفاق الأوراق المطلوبة " أصل وثيقة التخرج ، وأصل السجل الأكاديمي ، وصورة الهوية الوطنية ، والتوصيات العلمية ،وإيصال سداد الرسوم.

// انتهى //

15:31ت م

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