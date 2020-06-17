السعودية اليوم / سمو الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير سجون الشرقية



الدمام 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد –حفظهما الله- على رعاية وتطوير النزلاء، واستثمار فترة قضاء الأحكام التي يقضونها الاستثمار الأمثل، مؤكداً أهمية احتواء النزلاء عبر البرامج التوجيهية والإرشادية، والعمل على تثقيفهم في مختلف نواحي الحياة، والتركيز على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في استفادتهم من فترة قضاء الأحكام، وتحويلهم إلى عناصر فاعلة في المجتمع.

واطلع الأمير أحمد بن فهد على جهود المديرية في ظل جائحة

من جهته العميد النفجان، باسمه وباسم منسوبي المديرية عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما تفضل به سموهما من توجيهاتٍ كريمة، وحرصٍ على تطوير الأداء، مشيرا إلى أن المديرية عملت على عدد من البرامج والمبادرات التي أسهمت في ربط النزلاء بذويهم، وتسهيل التواصل معهم، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى.

// انتهى //

15:24ت م

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الدمام 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان.ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد –حفظهما الله- على رعاية وتطوير النزلاء، واستثمار فترة قضاء الأحكام التي يقضونها الاستثمار الأمثل، مؤكداً أهمية احتواء النزلاء عبر البرامج التوجيهية والإرشادية، والعمل على تثقيفهم في مختلف نواحي الحياة، والتركيز على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في استفادتهم من فترة قضاء الأحكام، وتحويلهم إلى عناصر فاعلة في المجتمع.واطلع الأمير أحمد بن فهد على جهود المديرية في ظل جائحة كورونا المستجد، وما بذلته من جهود لتقديم الخدمات للنزلاء، شملت الخدمات العدلية، والحكومية الأخرى، بالإضافة إلى تواصلهم مع أهاليهم، مثمناً سموه هذه الجهود، متمنياً لمنسوبي المديرية التوفيق.من جهته العميد النفجان، باسمه وباسم منسوبي المديرية عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما تفضل به سموهما من توجيهاتٍ كريمة، وحرصٍ على تطوير الأداء، مشيرا إلى أن المديرية عملت على عدد من البرامج والمبادرات التي أسهمت في ربط النزلاء بذويهم، وتسهيل التواصل معهم، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى.// انتهى //15:24ت م0129

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