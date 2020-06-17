السعودية اليوم / الجوازات: (153.819) عملية منفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات



الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

كشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات العمليات المنفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات إلكترونياً ودون مراجعة مقار الجوازات التي بلغت (153.819) عملية خلال الفترة من 7 / 8 / 1441هـ وحتى 1441/10/24هـ .

وأوضحت الجوازات أنها أتاحت خدمة "الرسائل والطلبات" من خلال منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من خدماتها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، جاء ذلك ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المتخصصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين وتعيقهم عند تنفيذ خدمات الجوازات عبر المنصة الإلكترونية أبشر، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة المستفيد لمقار الجوازات وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

// انتهى //

15:23ت م

0128



الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسكشفت المديرية العامة للجوازات عن إحصاءات العمليات المنفذة عبر خدمة الرسائل والطلبات إلكترونياً ودون مراجعة مقار الجوازات التي بلغت (153.819) عملية خلال الفترة من 7 / 8 / 1441هـ وحتى 1441/10/24هـ .وأوضحت الجوازات أنها أتاحت خدمة "الرسائل والطلبات" من خلال منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من خدماتها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، جاء ذلك ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المتخصصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجه المستفيدين وتعيقهم عند تنفيذ خدمات الجوازات عبر المنصة الإلكترونية أبشر، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة لمراجعة المستفيد لمقار الجوازات وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ).ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.// انتهى //15:23ت م0128

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