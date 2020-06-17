السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يلتقي -عن بُعد- بالرويلي لتكليفه مديراً لصحة المنطقة



سكاكا 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف

فارس بن مخيلف الرويلي الذي تم تكليفه بإدارة صحة الجوف حديثاً.

وهنأ سموه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بهذه الثقة، متطلعاً لمواصلة الجهود الصحية في المنطقة وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين ، في ظل الدعم غير المحدود من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للخدمات الطبية، والمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة الجوف.

وأعرب الرويلي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما الدائم ، متطلعاً أن يكون عند حسن الظن به .

// انتهى //

15:13ت م

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