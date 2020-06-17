السعودية اليوم / مستشفى قيا العام يحصد أحد مراكزه شهادة الاعتماد سباهي



الطائف 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

حصل مركز الرعاية الصحية الأولية بأبوراكه أحد المراكز الصحية التابعة لمستشفى قيا العام بصحة الطائف على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، بعد نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات، واجتياز التقييم الشامل.

وثمن مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي الجهود الكبيرة التي بذلت من منسوبي المركز الذي توج بهذا الإنجاز، وقال: "إننا نفخر ونفتخر بوجود هذه الكوادر التي تستطيع تخطي كل العقبات لتحقيق الطموح والأهداف وأنني أبارك للجميع حصول مركز صحي أبوراكه على شهادة اعتماد مجلس المنشآت الصحية سباهي، مقدماً شكره لمدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف على دعمه المستمر للمستشفى والمراكز الصحية التابعه له.

من جهته أكد الدكتور أبو عبيدة المدير الفني للمراكز الصحية بمستشفى قيا أن حصول المركز على هذه الشهادة ما هو إلا نتاج مباشر للجهد الكبير والعمل الجماعي الذي قدم من خلال العمل اليومي المتواصل من قبل جميع منسوبي المركز لتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع الخِدْمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

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15:10ت م

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