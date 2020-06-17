السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية



الدمام 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري.

وأكد سموه اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- بأن تصل الخدمات الأساسية إلى جميع الأحياء والمناطق، مشيراً إلى أهمية العمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه، والعمل على وضع الخطط التشغيلية اللازمة للاستجابة لذلك، مع الأخذ في الحسبان الحالات الطارئة، والأعطال غير المتوقعة، والحرص على رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة من الموارد المائية، والحد من الهدر، وإعداد الخطط التي تواكب التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة، منوها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مختلف المواقع، وتوعية العاملين والمشتركين بها.

واطلع على إيجازٍ عن جهود الشركة خلال الفترة الماضية، التي شملت عمليات التوزيع عبر الشبكة والصهاريج، واختبارات جودة المياه، والعمليات الميدانية الأخرى، مشيداً سموه بهذه الجهود، متمنياً لمنسوبي الشركة التوفيق.

من جانبه أعرب المهندس الشراري، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الدعم المتواصل وغير المحدود، لخدمات وجهود الشركة، الذي أثمر بفضل الله عن إنجاز الشركة لعدد من المشروعات، التي بدأت مرحلة التشغيل التجريبي، مبينا أن الإحصائيات الحديثة لخدمات العملاء شهدت انخفاضاً للشكاوى بنسبة 89.6% ، فيما ارتفعت نسبة الاصدار الفواتير خلال عام 2020 بنسبة 12% لتتجاوز 300 ألف فاتورة تنوعت ما بين سكنية تجارية وحكومية ، مفيدا أن سير العمل في مشروع الخدمات البيئية (الصرف الصحي) بحي ضاحية الملك فهد يشهد تصاعداً ملموساً لأرقام الإنجاز ، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الحي الأول ٧٢٪؜ فيما وصلت نسبة الإنجاز بالحي الثالث ٦٠٪؜ والحي السادس ٣٩٪؜ ، فيما تلامس نسبة الإنجاز ٨٠ في حي الفرسان.

// انتهى //

15:10ت م

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