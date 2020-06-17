شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري.

وأكد سموه اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- بأن تصل الخدمات الأساسية إلى كافة الأحياء والمناطق، مشيراً سموه لأهمية العمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه، والعمل على وضع الخطط التشغيلية اللازمة للاستجابة لذلك، مع الأخذ في الحسبان الحالات الطارئة، والأعطال غير المتوقعة، والحرص على رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة من الموارد المائية، والحد من الهدر، وإعداد الخطط التي تواكب التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة الشرقية، مبيناً سموه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مختلف المواقع، وتوعية العاملين والمشتركين بها.

واطلع سموه على إيجازٍ عن جهود الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت عمليات التوزيع عبر الشبكة والصهاريج، واختبارات جودة المياه، والعمليات الميدانية الأخرى، مشيداً سموه بهذه الجهود، متمنياً لمنسوبي الشركة التوفيق.

من جانبه أعرب رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الدعم المتواصل واللامحدود، لخدمات وجهود الشركة، والذي أثمر بفضل الله عن إنجاز الشركة لعدد من المشروعات، والتي بدأت مرحلة التشغيل التجريبي، موضحاً ان الإحصائيات الحديثة لخدمات العملاء شهدت انخفاضاً للشكاوى بنسبة 89.6% فيما ارتفعت نسبة الاصدار الفواتير خلال عام 2020 بنسبة 12% لتتجاوز ( 300 ) ألف فاتورة تنوعت ما بين سكنية تجارية وحكومية، مبيناً أن سير العمل في مشروع الخدمات البيئية ( الصرف الصحي ) بحي ضاحية الملك فهد يشهد تصاعداً ملموساً لأرقام الإنجاز ، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الحي الأول ٧٢٪؜ فيما وصلت نسبة الإنجاز بالحي الثالث ٦٠٪؜ والحي السادس ٣٩٪؜ ، فيما تلامس نسبة الإنجاز ٨٠ في حي الفرسان.