شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يدشن 37 مشروعاً بلدياً بـ 276 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة 37 مشروعاً بلدياً في مدينة الباحة ومحافظات ومراكز المنطقة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 276 مليون ريال.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر أمانة المنطقة اليوم ، حيث تجول سموه في معرض المشروعات البلدية، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع الجديدة ، وسير العمل في تلك المشاريع والتصاميم الخاصة وعناصرها وتكاليفها والمدد الزمنية لإنجازها.

بعد ذلك قام سمو أمير المنطقة بوضع حجر الأساس لتلك المشروعات وتدشينها إلكترونياً والبالغ عددها 37 مشروعاً بلدياً في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 267 مليون ريال، حيث شاهد سموه عرضاً مرئياً عن تلك المشرعات التي تتضمن مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ١١٦ مليون ريال ، ومشاريع أنسنة المدن بقيمة إجمالية تجاوزت أكثر من ٦٠ مليون ريال ، ومشاريع مباني ومرافق بلدية بأكثر من 45 مليون ريال ، ومشاريع إزالة التشوه البصري بأكثر من ٤٠ مليون ريال

وقدم سمو الأمير حسام بن سعود شكره لأمين المنطقة ومنسوبيها على الجهود الكبيرة المبذولة والمشاريع المنجزة، حاثاً سموه على تكثيف الجهود وسرعة انجاز المشاريع الجديدة.

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ووجه سموه بالإهتمام بالعمل على إزالة عناصر التشوه البصري على المحاور الرئيسة في المنطقة المتمثلة في طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد وطريق المندق السياحي، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التشجير في المنطقة بأشجار ونباتات محلية تعكس هوية المنطقة.

ونوه سموه بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع البلدي على مستوى المملكة وخصوصا منطقة الباحة التي حظيت باهتمام كبير من القيادة الرشيدة أيدها الله وذلك تحقيقا للرؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

من جانبه أعرب أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن شكره وتقدير لسمو أمير منطقة الباحة على تفضله بوضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة، وعلى الدعم والتوجيه المستمر من سموه الكريم للقطاع البلدي بالمنطقة ، مثمناً الدعم الكبير الذي تبذله القيادة الرشيدة لإيصال جميع الخدمات إلى جميع المواطنين وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم.

وبين أن هذه المشروعات التي تضاف إلى مشروعات بلدية بالمنطقة سيكون لها الأثر الإيجابي بمشيئة الله في تطور المنطقة وتنميتها في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياحية والاستثمارية .