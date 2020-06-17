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قصة حالة نقلت عدوى كورونا لـ10 أشخاص بمقرات العمل
بينهم حالتان حرجتان بسبب عدم لبس الكمامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة تفاصيل حالة تسببت في نقل عدوى كورونا لعدة أشخاص بسبب عدم وضع الكمامة والتهاون في تطبيق التباعد الاجتماعي.
وقالت الصحة اليوم إنه بسبب التهاون في لبس الكمامة، وعدم ترك مسافة آمنة في مقرات العمل، انتقلت عدوى كورونا إلى 10 أشخاص من بينهم حالتان حرجتان.
وشددت الصحة أكثر من مرة على أهمية وضع الكمامات، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي لتفادي العدوى.
يذكر أن وزارة الصحة كشفت اليوم عن تعافي (2122) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (91662) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (48481) حالة، من بينها (1859) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (141234) حالة، توفي منهم (1091) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
وأفاد العبدالعالي أن ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.
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