2020-06-17

بـ2371 الرياض تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا والحالات الحرجة 1859

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (2122) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (91662) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (48481) حالة، من بينها (1859) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (141234) حالة، توفي منهم (1091) حالة.

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (4919) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 2371، مكة المكرمة 282، جدة 279، الهفوف 273، المدينة المنورة 156، الطائف 140، الدمام 137.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

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