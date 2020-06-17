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مخالفة الاشتراطات يغلق 19 مسكنًا عماليًا في الأحساء
متابعات الخليج 365 - واس
أغلقت أمانة الأحساء ممثلة في وحدة “متابعة اسكان العمالة”، 19 مسكناً للعمالة خالفت لائحة الاشتراطات الصحية المُحدثة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتوافقة مع الاجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فايروس كورونا المستجد.
وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، أن وحدة “متابعة اسكان العمالة” ومنذ إطلاق مهامها رسمياٌ في 6 شوال الجاري، قامت بتفقد وزيارة 23 مسكناً للعمالة للتأكيد على تطبيقها للاشتراطات واللوائح، وعملت على معالجة وإغلاق ١١٨ بلاغاً عبر مركز البلاغات والطوارئ (٩٤٠)، إضافةً إلى تحرير عدد من المخالفات بحق القائمين على المساكن لعدم التقيد بالأنظمة المُقرة بحوالي مليون ومئة وخمسون ألف ريال.
من جهته بين رئيس الوحدة المهندس حسن الحجي، أن الوحدة تعمل على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية لمساكن العمالة التي تتوافق مع الاجراءات الوقائية من الامراض ومتطلبات مكافحة الفيروس، لتسهم بتوفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة وتحقيقاً لاستقرار الحياة الآمنة والصحية في المدينة.
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