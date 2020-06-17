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رصدت "الخليج 365"، لليوم الثاني على التوالي، الاعتداء على جهازين للرصد الآلي للسرعة "ساهر" على طريق "محايل- البرك" وإسقاطهما.
وكانت "الخليج 365" قد رصدت، صباح أمس على ذات الطريق، الإطاحة بجهازين آخرين ظهرا ملقيين على قارعة الطريق، مما أدى إلى عدم رصدهما للسيارات المخالفة التي استغل سائقوها عملية الاعتداء في السير بسرعة عالية في طريق ملتوٍ شهد وقوع عدد من الحوادث القاتلة في أوقات سابقة.
واستنكر بعض عابري الطريق الاعتداء اللا مسؤول على الممتلكات العامة، وتجددت المطالبات للجهات المختصة بضرورة سرعة القبض على المتسببين في ذلك، وتطبيق النظام والعقوبات الرادعة بحقهم.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 03:12 PM
"الخليج 365" رصدت إسقاط جهازين آخرين في موقعين مختلفينلليوم الثاني.. اعتداء على "ساهر" في طريق "محايل- البرك"
رصدت "الخليج 365"، لليوم الثاني على التوالي، الاعتداء على جهازين للرصد الآلي للسرعة "ساهر" على طريق "محايل- البرك" وإسقاطهما.
وكانت "الخليج 365" قد رصدت، صباح أمس على ذات الطريق، الإطاحة بجهازين آخرين ظهرا ملقيين على قارعة الطريق، مما أدى إلى عدم رصدهما للسيارات المخالفة التي استغل سائقوها عملية الاعتداء في السير بسرعة عالية في طريق ملتوٍ شهد وقوع عدد من الحوادث القاتلة في أوقات سابقة.
واستنكر بعض عابري الطريق الاعتداء اللا مسؤول على الممتلكات العامة، وتجددت المطالبات للجهات المختصة بضرورة سرعة القبض على المتسببين في ذلك، وتطبيق النظام والعقوبات الرادعة بحقهم.
، لليوم الثاني.. اعتداء على "ساهر" في طريق "محايل- البرك" ،
المصدر : الخليج 365
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