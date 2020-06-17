- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعت نقابة الأطباء المصريين، اليوم الأربعاء، طبيباً آخر بعد إصابته بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الأطباء المصريين إلى 73 طبيباً، بحسب بيانات النقابة.
وقالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "قائمة تخطت الـ73 شهيداً حتى كتابة هذه السطور.. والعداد مستمر يومياً لا يتوقف.
وتابعت: في قصصهم عبرة.. نقف أمامها للتأمل والترحم على نفوس وأفعال جليلة.
ووفق "روسيا اليوم"، أضافت في البيان أن "محنة كورونا، كما اختطفت منا قمماً في الطب.. أزاحت الستار عن أبطال لم نكن نعرف عن الوجه الآخر لهم مع الناس، فهم يمارسون الإنسانية من أجل الإنسانية، دون أن يشعر بهم أحد، فهم لا يبتغون جزاء ولا شكورا".
وكانت نقابة الأطباء المصريين قد طالبت في وقت سابق، وزارة الصحة بتطبيق إجراءات إضافية كفيلة بحماية أعضاء الفرق الطبية المشاركة في مكافحة وباء كورونا المستجد.مصر فيروس كورونا الجديد
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 02:37 PM
النقابة: في قصصهم عبرة نقف أمامها للترحم على أفعال جليلةمصر.. وفاة جديدة ترفع عدد ضحايا كورونا من الأطباء لـ 73
نعت نقابة الأطباء المصريين، اليوم الأربعاء، طبيباً آخر بعد إصابته بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الأطباء المصريين إلى 73 طبيباً، بحسب بيانات النقابة.
وقالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "قائمة تخطت الـ73 شهيداً حتى كتابة هذه السطور.. والعداد مستمر يومياً لا يتوقف.
وتابعت: في قصصهم عبرة.. نقف أمامها للتأمل والترحم على نفوس وأفعال جليلة.
ووفق "روسيا اليوم"، أضافت في البيان أن "محنة كورونا، كما اختطفت منا قمماً في الطب.. أزاحت الستار عن أبطال لم نكن نعرف عن الوجه الآخر لهم مع الناس، فهم يمارسون الإنسانية من أجل الإنسانية، دون أن يشعر بهم أحد، فهم لا يبتغون جزاء ولا شكورا".
وكانت نقابة الأطباء المصريين قد طالبت في وقت سابق، وزارة الصحة بتطبيق إجراءات إضافية كفيلة بحماية أعضاء الفرق الطبية المشاركة في مكافحة وباء كورونا المستجد.
، مصر.. وفاة جديدة ترفع عدد ضحايا كورونا من الأطباء لـ 73 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. وفاة جديدة ترفع عدد ضحايا كورونا من الأطباء لـ 73 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.