شكرا لمتابعة خبر عن موعد تجديد تصاريح التموين الطارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، اليوم الأربعاء، عن موعد تجديد تصاريح التموين الطارئ.

وأوضح التطبيق، إنه يتم تجديد ساعات تصاريح التموين الطارئ أسبوعيًّا، كل يوم سبت، الساعة 11:59؛ وذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين.

وقال حساب التطبيق، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " يتم تجديد ساعات تصريح تموين طارئ أسبوعيًّا كل يوم سبت الساعة 11:59 مساءً" ، لافتًا إلى أنه لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ، بشرط عدم تكرار التصريح في يوم واحد.

وأضاف التطبيق: " عند طلب تصريح تموين طارئ لا يوجد مدة زمنية محددة بين الطلبين السابق والجديد، لكن يشترط ألا يكونا في يوم واحد، مع العلم أن ذلك يتجدد الساعة الـ12 صباحًا " .