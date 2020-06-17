شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: المقالب تسبب أمراض نفسية تلازم الإنسان طوال عمره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عالم الأبحاث والمسرطنات فهد الخضيري بأن البعض يستخف بترويع الناس، بدعوى المزاح، ولكنها تسبب الأمراض النفسية وتظل مع الإنسان طوال عمره، كما أنها لا تجوز شرعا وتعد إثم عظيم.

واكد الخضيري بان دراسات طبية كثيرة أثبتت بأن هذة المقالب لها أضراراً صحية جسيمة وخطيرة وقد يسبب أمراضاً نفسية وفسيولوجية وسلوكية خطيرة تستمر مع المتروّع طول العمر وتجعله إنسان غير سوي.

وأوضح الخضيري في سياق آخر بإن هناك دراسات على التنباك (الشمة والسويكة) تثبت أنها سبب للنفسية والعصبية والقلق والاكتئاب بعد انتهاء مفعولها بساعات وأن الجسم يطلبها أكثر وأكثر؛ ناهيك عن التصاقها المباشر بخلايا الفم الطلائية مما يزيد من التقرحات والجروح والالتهابات.