شكرا لمتابعة خبر عن نشر المصنفات الأدبية بدون إذن صاحبها إنتهاكا لحقوق الملكية الفكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأن نشر المصنفات الأدبية من غير إذن صاحبها يعد إنتهاكا لحقوق الملكية الفكرية والذي يعد حقا للمؤلف. وأوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" بأن المصنفات التي يتم نشرها من غير إذن خطي أو كتابي من صاحب الحق، بما في ذلك الكتب الإلكترونية“يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية”

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