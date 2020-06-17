شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» توضح آلية تجديد رخصة القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، آلية تجديد رخصة القيادة في تلك الفترة، لافتة إلى أنه يمكن سداد الرسوم والمخالفات وتجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر.

وأوضحت "المرور" أن المادة ٣٩ فقرة ٤ من نظام المرور تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن 15 عامًا فيعطى رخصة قيادة دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.

وأشارت إلى أنه إذا كانت رخصة السير بدون تاريخ انتهاء فقط يكتفى بتجديدها في أبشر؛ بينما في حالة فقدان اللوحة الخلفية للمركبة، فقال المرور إنه يتم الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.