شاهد.. لحظة فقدان قائد مركبة السيطرة عليها واصطدامها بعدة مركبات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو، عن لحظة فقدان قائد إحدى المركبات السيطرة عليها على أحد طرق المملكة. كشف مقطع فيديو، عن لحظة فقدان قائد إحدى المركبات السيطرة عليها على أحد طرق المملكة. وأظهر الفيديو، المركبة وهي تنحرف عن مسارها ويبدو أن قائدها فقد السيطرة عليها والتحكم فيها لتزداد سرعتها بشكل كبير واصطدمت بعدة سيارات وبالحاجز الخرساني على الطريق حتى توقفت داخل النفق.

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