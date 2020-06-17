شكرا لمتابعة خبر عن الفترة النظامية لاستلام مستحقات عامل انتهت خدمته مع صاحب عمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يوضح نظام العمل، الفترة النظامية لاستلام المستحقات انتهت خدمته مع صاحب عمل؛ حيث أنه في حال أن العامل هو من أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
وكشف النظام، أنه في حال أن صاحب العمل هو من أنهى العقد، وجب عليه التصفية خلال أسبوع، فيما يحق للعامل أن يطالب بإبطال أي شرط في العقد يخالف نظام العمل ما لم يكن أكثر فائدة له ( م. ٨ ).
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