شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراسل الإخبارية يتقمص دور "عريس" ويكشف أسعار قاعات الأفراح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو تجربة مراسل قناة الإخبارية في الكشف عن أسعار قصور الأفراح وقاعات المناسبات في المملكة بعد جائحة كورونا

وقام المراسل بالفعل بتقمص دور عريس وتواصل مع احد مديري قصور الأفراح الذي أخبره ان سعر القاعة سعة 400 شخص تتراوح بين 250 إلى 200 ريال للشخص حسب المزايا .

وعندما سأله المراسل إن كان هناك خصم اكثر من 15 % ، أكد له أنه سيكون محظوظ إن حصل على هذا الخصم نفسه .

وأشار مراسل الإخبارية إلى ارتفاع أسعار قصور الأفراح وقاعات المناسبات ، وشاركه الرأي المواطنون الذين أكدوا أنها تتراوح بين 25 و 30 ألف ريال كأقل سعر وهو ما دفع أكثرهم للإحتفال بالمنازل .