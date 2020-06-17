شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مراسل «MBC» يحصل على مسحة لكورونا من داخل سيارته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مراسل قناة " MBC" بأنه قام بعمل مسحة لفيروس كورونا المستجد من داخل سيارته بحي الملز بالرياض بكل سهولة، موضحا، بأنه قام بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" وبعدها يُحدد التطبيق أقرب مراكز الفحص، مشيراً إلى أن الرياض يوجد بها 3 محطات مخصصة للفحص الموسع للمواطن والمقيم مقسّمة على الحي وبوابة المطار والدرعية.

وأوضح المراسل أن إجراءات الفحص لا تستغرق سوى دقيقة ونصف، تبدأ بإظهار الهوية للموظف للتأكد من البيانات الشخصية، ثم يتوجه الشخص لأخذ المسحة من الفم بدلاً من الأنف، لافتاً إلى أن النتيجة ترسل برسالة نصية عبر الجوال خلال 3 أيام.

ويذكر ان وزارة الصحة كانت قد أعلنت بدء تشغيل المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار الفيروس والتي ستنفذ عبر منافذ عدة، منها: مراكز الفحص من داخل السيارة، والفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بعد حجز مواعيد عبر التطبيق الإلكتروني لعمل العينات.