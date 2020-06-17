شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب بأن تكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين ثابتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الأربعاء، أنه على وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.

وأوضح المجلس، أنه على وزارة الصحة الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات للتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم، مطالبًا إياها بتوفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقال مجلس الشورى: " على وزارة الصحة وضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية وتوفير الدعم اللازم لذلك" .