شكرا لمتابعة خبر عن أول ظهور للأمير محمد بن طلال بعد تعرضه لحادث سير (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر الأمير مشهور بن طلال في زيارة قبل قليل، لابن أخيه الأمير محمد بن خالد بن طلال بعد تعرضه لحادث سير مروع ونجاته منه.

وكشفت الصورة، أن الأمير محمد بن طلال في حالة مستقرة، بعد نجاته من الحادث الأليم الذي أدى إلى احتراق سيارته بالكامل.