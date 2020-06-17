تطبيق «توكلنا» يحدد موعد تجديد تصاريح التموين الطارئ

قال تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، إنه يتم تجديد ساعات تصاريح التموين الطارئ أسبوعيًّا، كل يوم سبت، الساعة 11:59؛ وذلك ردًّا على استفسار مواطن.

وأجاب تطبيق «توكلنا» عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «يتم تجديد ساعات تصريح تموين طارئ أسبوعيًّا كل يوم سبت الساعة 11:59 مساءً»، وأوضح أنه لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ، بشرط عدم تكرار التصريح في يوم واحد.

وذكر تطبيق «توكلنا» أنه «عند طلب تصريح تموين طارئ لا يوجد مدة زمنية محددة بين الطلبين السابق والجديد، لكن يشترط ألا يكونا في يوم واحد، مع العلم أن ذلك يتجدد الساعة الـ12 صباحًا».

يذكر أن تصريح «تموين طارئ» من التصاريح المتاحة لدى تطبيق «توكلنا»، ويمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي، 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق «توكلنا» من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويتيح التطبيق منح التصاريح التالية:

– تصريح تموين داخل الحي: ويمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي.

– تصريح تموين طارئ: ويمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى.

– تصريح عمل: ويصدر عن جهات العمل، ويظهر لطالبه في التطبيق.

– تصريح مؤقت لسائق: وهو خاص بأصحاب تصاريح العمل.

– تصریح موعد طبي: ويصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لطالبه في التطبيق.

– تصريح رياضة المشي: سيكون متاحًا في وقت لاحق، ويمنح تصريحًا لمدة ساعة واحدة في اليوم (داخل الحي).

– تصريح الحالات الإنسانية: وسيكون متاحًا في وقت لاحق، وهو للتنقل داخل وخارج المدن.

أما الخدمات التي يقدمها التطبيق، فتشمل التالي (وكلها ستكون متاحة في وقت لاحق):

– العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية بدلًا من العزل في المحاجر الصحية.

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– طلب سيارة إسعاف.

– عرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها.

– التحذير من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا.

– الكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة كورونا.

– الإبلاغ عن حالات کسر التجول.

– المساعد الافتراضي.

إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة.

وأشار التطبيق إلى أنه لا يعطي مخالفة آلية عند تجاوز المستخدم الوقت المسموح بالتطبيق (انتهاء مدة التصريح)، ناصحًا بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نقله إلى الغير.

كما ينصح التطبيق بالالتزام بتعليمات وزارة الداخلية؛ تجنبًا للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية المختصة في نقاط التفتيش المتعددة والمتغيرة.

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