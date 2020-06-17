الشورى يطالب صندوق التعليم العالي الجامعي بمراجعة سياسته الاستثمارية

لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح

دعا مجلس الشورى، صندوق التعليم العالي الجامعي إلى مراجعة سياسته الاستثمارية؛ لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح. وقال المجلس: «على صندوق التعليم العالي الجامعي تطوير نظامه ولوائحه، بما ينسجم مع نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3 1441هـ الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية». جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

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