بالفيديو.. حارس الأمن صاحب مقطع «التذمر والبكاء» يفجر مفاجأة

أحمد المطر: وضعوا عربة قهوة مكان «الكرفان المُزال»
عاد حارس الأمن أحمد المطر إلى واجهة الأحداث مجددًا بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يبكي متذمرًا عقب إزالة الكرفان الخاص به في سكاكا، قبل أن يعود لاحقًا بمقطع فيديو جديد يستنكر فيه إقامة عربة قهوة في مكان غرفته المزالة، رغم أن الجهات المسؤولة ذكرت أن سبب إزالة الغرفة هو الحفاظ على المظهر الحضاري.
وأظهر الفيديو، الذي عُرض عبر برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، عربة قهوة موجودة في مكان الغرفة، بحسب رواية حارس الأمن أحمد المطر.
وكان أحمد المطر قد كشف في وقت سابق أن أحد زملائه أبلغه بقرار فصله من العمل على خلفية انتشار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يذرف الدموع، إلا أنه قرر تقديم استقالته ليخرج بكرامته، بحسب روايته.
وفي وقت سابق، كشفت أمانة منطقة الجوف، عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول لتذمر حارس أمن بعد إزالة كرفانه بسكاكا.
وقالت الأمانة في بيان: «إشارة إلى ما تداولته منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية، حول مقطع فيديو يُظهر تذمر حارس أمن من قيام البلدية بإزالة غرفة كرفان ثابت كمقر له من الشمس، بالقرب من أحد المراكز التجارية بمدينة سكاكا؛ تود الأمانة أن توضح أن الغرفة كرفان تم تحويله إلى غرفة لجلوس رجال الأمن في مواقف السوق، وتعد مخالفة للاشتراطات البلدية والرخصة الصادرة للمول، كما تعتبر إحداث حيز غير نظامي وغير مرخص نظاميًّا».
وتابع البيان: «عند الوقوف ميدانيًّا على الكرفان منذ أسبوعين، تبين أنها غير آمنة صحيًّا ومخالفة للأنظمة. وبحسب النظام تمت إزالة الكرفان بعد التواصل مع المركز التجاري لتأمين مقر مناسب لحراس الأمن، والتواصل مع حارس الأمن الظاهر في مقطع الفيديو وقُدِّم له توضيح سبب الإزالة، فيما تم التشديد للمركز التجاري على تأمين مقر مناسب داخل حدود ملكية المول والالتزام بالتراخيص الصادرة للموقع وعدم استغلال المكان في غير ما خصص له».
واختتمت أمانة المنطقة: «نود تأكيد الدور الفاعل والكبير لحراس الأمن في حراسة المنشآت الخاصة والحفاظ على الممتلكات وسلامة المباني ومحتوياتها ومساندتهم للجهود الأمنية المقدرة لدى الجميع».
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