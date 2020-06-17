تنبيه من الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة و5 محافظات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة تصحبها رياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة والمندق وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 5 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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