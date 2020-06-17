وزارة البيئة تحدد 5 أسباب وراء تدهور معظم المراعي السعودية

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن سبب تدهور معظم مراعي المملكة يرجع إلى عدة أسباب، من بينها، ضعف القدرة الإنتاجية للمراعي (35 كجم مادة جافة في الهكتار الواحد فقط)، وانخفاض مساهمة المراعي في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية إلى أقل من 30%، إلى جانب زيادة الحمولة الرعوية الحالية بـ 3 أضعاف إنتاجية المراعي المستدامة.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للتصحر، أضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنّ من بين الأسباب أيضًا التي أدت لتدهور معظم المراعي، اختفاء الأنواع الرعوية المهمة وتعرض بعضها للانقراض بسبب الرعي المبكر، وكذلك انتشار الأنواع النباتية غير المرغوبة للماشية (الانتهازية والشوكية والسامة).

واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف (WDCDD) هو يوم عالمي من أيام الأمم المتحدة يهدف لتعزيز الوعي بالتصحر والجفاف؛ كونهما من أكبر التحديات البيئية في أيامنا هذه، ويُحتفل بهذا اليوم في 17 يونيو من كل عام.

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