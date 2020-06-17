5 شروط للانضمام لبرنامج «أكاديمية هدف» للقيادة في التدريب عن بُعد

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إتاحة التسجيل في برنامج أكاديمية هدف للقيادة في التدريب عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية، تزامنًا مع الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية خلال دعوته لأصحاب المنشآت للتسجيل، شروط الانضمام، وهي أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة بكالوريوس على الأقل.

كما تضمنت الشروط أن يكون لديه خبرة عملية لمدة 5 سنوات منها سنتان إشرافية أو إدارية كحد أدنى وإتقان اللغة الإنجليزية للبرنامج المقدم باللغة الإنجليزية.

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ويهدف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من إنشاء الأكاديمية إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة دعماً وتأكيداً لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

كما تهدف الأكاديمية إلى إكساب المشاركين العديد من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية، كما تعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

كما تسعى الأكاديمية من خلال برنامج القيادات إلى دعم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي، وحل المشكلات وتفعيل مهارات التوجيه والإشراف والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق التميز الفني والإداري.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.