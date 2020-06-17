- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 17 يونيو 2020
تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وبلغ سعر الجرام "عيار 24" نحو 208.01 ريال (55.46 دولار) مقابل 208.84 ريال أمس الثلاثاء.
وهبط سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السوق السعودية، إلى 182.01 ريال (48.52 دولار) مقابل 182.74 ريال في ختام تعاملات أمس.
وعالميا استقرت أسعار الذهب إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما كبحت الآمال في عقار محتمل لكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي تقدم المعدن الأصفر.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، ليقبع في نطاق 6 دولارات. ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1736.30 دولار.
وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية في سوق المعادن النفيسة بالمملكة العربية السعودية، مستوى 156.01 ريال (41.59 دولار) مقابل 156.63 ريال أمس.
وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة فتراجع عيار (16) إلى 138.67 ريال (39.97 دولار) مقابل 139.26 ريال الثلاثاء، وعيار (14) سجل 121.34 ريال (32.35 دولار)، وعيار (12) تراجع أيضا إلى سعر 104 ريالات (27.73 دولار)، وعيار (10) سجل 86.67 ريال (23.11 دولار).
وهبط سعر الأوقية في سوق الذهب السعودية إلى 6 آلاف و466 ريالا (ألف و723 دولارا)، كما تراجع سعر كيلو الذهب إلى 207 آلاف و997 ريالا (55 ألفا و451 دولار)، مقابل 208 آلاف و855 ريالا في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى عالميا، تراجع البلاديوم 0.8% إلى 1916.91 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.1% إلى 17.39 دولار وخسر البلاتين 0.5% إلى 816.65 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.