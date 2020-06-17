تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء 17 يونيو 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وبلغ سعر الجرام "عيار 24" نحو 208.01 ريال (55.46 دولار) مقابل 208.84 ريال أمس الثلاثاء.



وهبط سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السوق السعودية، إلى 182.01 ريال (48.52 دولار) مقابل 182.74 ريال في ختام تعاملات أمس.

وعالميا استقرت أسعار الذهب إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما كبحت الآمال في عقار محتمل لكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي تقدم المعدن الأصفر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، ليقبع في نطاق 6 دولارات. ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1736.30 دولار.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية في سوق المعادن النفيسة بالمملكة العربية السعودية، مستوى 156.01 ريال (41.59 دولار) مقابل 156.63 ريال أمس.

وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة فتراجع عيار (16) إلى 138.67 ريال (39.97 دولار) مقابل 139.26 ريال الثلاثاء، وعيار (14) سجل 121.34 ريال (32.35 دولار)، وعيار (12) تراجع أيضا إلى سعر 104 ريالات (27.73 دولار)، وعيار (10) سجل 86.67 ريال (23.11 دولار).

وهبط سعر الأوقية في سوق الذهب السعودية إلى 6 آلاف و466 ريالا (ألف و723 دولارا)، كما تراجع سعر كيلو الذهب إلى 207 آلاف و997 ريالا (55 ألفا و451 دولار)، مقابل 208 آلاف و855 ريالا في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى عالميا، تراجع البلاديوم 0.8% إلى 1916.91 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.1% إلى 17.39 دولار وخسر البلاتين 0.5% إلى 816.65 دولار.