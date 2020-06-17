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مبادرة لتصنيع كمامات في تقنية الباحة للبنات
أول عينة من الإنتاج نالت استحسان أمير المنطقة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
أطلقت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة مبادرة العطاء التقني (حياة آمنة) وهي مبادرة وطنية لتصنيع كمامات قماشية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.
وقالت عميدة الكلية التقنية للبنات بالباحة أمل الغامدي إن هذه المبادرة جاءت لتأكيد الدور الوطني والمجتمعي للكلية لمواجهة هذه الجائحة العالمية من خلال إطلاق مبادرة لتصنيع كمامات للوقاية من فيروس كورونا، وقد أطلقت المبادرة لخريجات قسم التصميم وتم اختيار وترشيح أفضل المتقدمات التي تم تنفيذها والاطلاع على العينات التي تم تسويقها وقد تم اعتماد المرشحات للبدء بالعمل في تاريخ ١٠/١١ إلى ١٠/١٩ بطاقة إنتاجية ٤٠٠ كمامة قماشية وساهمن المتدربات هناء تركي وابتسام سعيد في التنفيذ والإخراج وبمتابعة من سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني لجميع مراحل التنفيذ.
ولفتت إلى أنه تم إنتاج أول عينة وعرضها على أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز والتي نالت استحسانه.
وأشادت عميدة الكلية بدور الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة في تذليل جميع الصعاب والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة لدعم هذه المبادرة.
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