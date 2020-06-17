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نجاة محمد بن خالد بن طلال من حادث مروري مروع

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2020-06-17

نجاة محمد بن خالد بن طلال من حادث مروري مروع

نشرت الأميرة ريما صورة له ولسيارة تعرضت لضرر كبير

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرض الأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود لحادث سيارة مروع.

وقالت الأميرة ريما بنت طلال في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الأربعاء إن ابن أخيها تعرض لحادث سيارة، لكنه خرج منه سالمًا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وكتبت الأميرة ريما بنت طلال قائلة: ”حمدا لله على سلامة ابننا (محمد ولد أخوي خالد) بعد تعرضه لحادث سيارة، الله يحفظه والجميع من شر الحوادث“.

ونشرت الأميرة ريما صورة للسيارة وقد تعرضت لضرر كبير بفعل الحادث الذي لحق به حريق فيما يبدو، بجانب صورة لأخيها الأمير خالد بن طلال جالسًا على كرسي.

الجدير بالذكر أن الأمير محمد بن خالد هو شقيق الأمير الوليد بن خالد الذي يرقد في السرير دون حراك منذ دخوله في غيبوبة قبل نحو 14 عامًا على خلفية تعرضه لحادث مروري.



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