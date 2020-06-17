2020-06-17

في 7 نقاط ما الذي يمكن أن يتوقعه العملاء من أمازون السعودية ؟

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت أمازون اليوم عن إطلاق موقع أمازون السعودية Amazon.sa، وهو متجر إلكتروني مخصص للعملاء في المملكة، وهو يتيح لك التسلم في نفس اليوم وخيارات اللغة والتسوق دوليًا، إليك ما تحتاج إلى معرفته عن المتجر الإلكتروني الذي تم طرحه حديثًا:

1- سيتمكن المتسوقون في المملكة من تصفح وشراء المنتجات من الشركات المحلية والدولية، بما في ذلك المنتجات من أمازون أمريكا Amazon US.

2- يحتوي الموقع حتى الآن على ما مجموعه 34 فئة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والبقالة ومنتجات الموضة والكهرباء والجمال ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والكتب.

3- أمازون السعودية بأي لغة؟

ويقدم الموقع اللغتين العربية والإنجليزية على كل من تطبيق التسوق وعلى الموقع، كما سيقدم دعم العملاء بكلتا اللغتين.

4- كيفية التوصيل؟

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وقالت أمازون إنها تستخدم حاليًا 3 مراكز لخدمات الشحن و11 محطة توصيل في جميع أنحاء المملكة، ويضم فريق عمل الشركة أكثر من 1400 فرد، وستواصل الشركة العمل مع البريد السعودي للوفاء بعمليات التسليم في البلاد.

5- هل مازال سوق.كوم موجود في السعودية؟

سيتم إعادة توجيه جميع عملاء سوق.كوم في المملكة تلقائيًا إلى متجر أمازون السعودية Amazon.sa، ومن المعروف أن أمازون كانت قد استحوذت على سوق في عام 2017.

وقالت أمازون في بيان: تم تحويل جميع بيانات اعتماد عملاء سوق.كوم الحاليين وقوائم الرغبات والطلبات وعناوين التسليم وطرق الدفع واستفسارات دعم العملاء إلى حسابات جديدة في أمازون السعودية Amazon.sa.

6- هل تحتاج إلى إعادة تنزيل التطبيق؟

لا، ليس هناك حاجة لتنزيل تطبيق جديد لمتجر السعودية، حيث يمكن للعملاء الذين لديهم تطبيق أمازون Amazon بالفعل التغيير إلى المملكة في الإعدادات، واختيار البلد واللغة لتصفح متجر المملكة.

7- هل أمازون برايم متوفر في السعودية؟

أما أمازون برايم، المعروض في الإمارات، فهو غير متوفر في السعودية بعد، وهي عبارة عن خدمة اشتراك مدفوعة الأجر، توفر توصيل مجاني في اليوم التالي لمنتجات مختارة، بالإضافة إلى بث الفيديو والألعاب.

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