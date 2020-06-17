، "الشورى" يطالب "الصحة" بجعل وظائف التدريب المؤقتة للممارسين "ثابتة" ،

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طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.
وقال "الشورى": على وزارة الصحة الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات للتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم.
وأضاف: على وزارة الصحة وضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس عدداً من التعديلات على مشروع نظام المياه، المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
ووافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام المياه ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
كما ناقش "الشورى" عدداً من التعديلات على مشروع نظام البيئة، المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
ووافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام البيئة ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.مجلس الشورى
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 12:57 PM
وافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة بشأن نظامَي المياه والبيئة
طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.
وقال "الشورى": على وزارة الصحة الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات للتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم.
وأضاف: على وزارة الصحة وضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس عدداً من التعديلات على مشروع نظام المياه، المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
ووافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام المياه ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
كما ناقش "الشورى" عدداً من التعديلات على مشروع نظام البيئة، المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
ووافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام البيئة ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
، "الشورى" يطالب "الصحة" بجعل وظائف التدريب المؤقتة للممارسين "ثابتة" ،
المصدر : الخليج 365
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