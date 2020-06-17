محمد بن مسعود - الدمام - مي الكيلة: ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 701 حالة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله. وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد "الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-17 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله. وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة. Advertisements 17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 12:23 PM مي الكيلة: ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 701 حالة مي الكيلة: ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 701 حالة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله. وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلنت إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة. ، "الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا لشاب في رام الله ،

المصدر : الخليج 365

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