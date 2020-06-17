، السودان .. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 7740 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجل 305 إصابات جديدة بالفيروس فيما تم شفاء 100 شخص

سجل السودان 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و9 وفيات، فيما تم شفاء 100 حالة ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 7740 حالة، بينها 477 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 240 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لـ 420 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.السودان فيروس كورونا الجديد