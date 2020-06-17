شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة والزراعة» توضح أسباب تدهور معظم المراعي في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن أسباب معاناة معظم المراعي في المملكة من التدهور.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك بسبب ضعف القدرة الإنتاجية للمراعي التي تساوي 35 كجم مادة جافة في الهكتار الواحد فقط، فضلًا عن انخفاض مساهمة المراعي في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية إلى أقل من 30%.

وقالت وزارة البيئة، أن المراعي تعاني من التدهور أيضًا بسبب زيادة الحمولة الرؤية الحالية بـ3 أضعاف إنتاجية المراعي المستدامة، بالإضافة إلى اختفاء الأنواع الرعوية المهمة وتعرض بعضها للانقراض بسبب الرعي المبكر، وانتشار الأنواع النباتية غير المرغوبة للماشية (الانتهازية، والشوكية، والسامة).