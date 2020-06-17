شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»‏: أكثر من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، بضرورة شرب السوائل البارده وتناول الفواكه الغنية بالسوائل خلال الأجواء شديدة الحرارة الحالية.

وقال خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " في هذه الأجواء: أكثر من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بالسوائل، وابتعد عن الخروج والمشاوير في ذروة حرارة الشمس وإن كان لابد فعليك "بالشمسية" .

وأضاف" النمر " :" البس ملابس فضفاضة فاتحة الألوان، كما لا تترك طفلا أبدا في سيارة لوحده ولو "دقيقتين"؛ مشددًا على ضرورة الاستحمام يوميا والاهتمام بنظافة الجلد.