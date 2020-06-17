بالفيديو.. «التجارة» تستعد لجولات الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تستعد وزارة التجارة اليوم الأربعاء للإنطلاق في جولاتها اليومية للرقابة على الأسعار وضبط مخالفات البيع وحماية المستهلك . تستعد وزارة التجارة اليوم الأربعاء للإنطلاق في جولاتها اليومية للرقابة على الأسعار وضبط مخالفات البيع وحماية المستهلك . ونشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة " عبد الرحمن الحسين " ، فيديو قبل قليل يوضح استعدادت الوزارة من خلال سياراتها ومسؤوليها للإنطلاق في جميع مناطق المملكة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية . وأكد أن الفرق الرقابية قامت بأكثر من ربع مليون جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة .

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