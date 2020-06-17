شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 22 ألف مستفيد من مبادرات الرعاية الصحية المنزلية بصحة جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي حمدي (صدى):أسهم 29 فريقاً ميدانياً متخصصاً في الرعاية الصحية المنزلية بمستشفيات منطقة جازان في تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية استفاد منها 22338 مستفيداً وذلك منذ بدء جائحة كورونا وحتى نهاية شهر مايو.
وأبانت صحة جازان أنها نفّذت خلال الفترة نفسها - ولا تزال - عددًا من المبادرات المختصة بالمرضى المدرجين في خِدْمات الرعاية المنزلية بالمنطقة والبالغ عددهم قرابة ألفي مريض.
وقد شملت تلك المبادرات مبادرة الفرز البصري للمرضى وأهاليهم المرافقين لهم والقائمين على رعايتهم، ومبادرة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، ومبادرة الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية، ومبادرة التثقيف الصحي للمرضى وذويهم، ومبادرة تقديم الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بالمنازل، ومبادرة التواصل الصوتي والمرئي مع ذوي المرضى وغيرها من المبادرات.
يأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
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