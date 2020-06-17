«المرور»: منح رخصة القيادة لمن أتم 18 عامًا بدون اختبار.. بشرط واحد

وفقًا لنص المادة ٣٩ من النظام..
أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، أنّ تجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عامًا يكون بدون اختبار، بشرط الاكتفاء بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة وفقًا لما تنص عليه المادة (٣٩) فقرة (٤) من نظام المرور، جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين قال فيه: «لدي رخصة مؤقتة صار عمري 18 كيف أجدد الرخصة وأخليها دائمة؟».
وأجاب المرور عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «مرحبًا بك، تنص المادة (٣٩) فقره (٤) من نظام المرور بأنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن ١٨ فيعطى رخصة قيادة دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة».
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