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الأرصاد: أمطار رعدية على الطائف وميسان وأضم.. وأتربة بالمدينة ونجران

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يصاحبها تدني مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن نشاطًا للرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدنيًا لمدى الرؤية، وارتفاعًا للأمواج في محافظتي ينبع وبدر.

وبينت «الأرصاد» أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

كما نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة يدمة وخباش وشرورة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً.

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فيما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف، وميسان، وأضم مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا.

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