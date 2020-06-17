الصحة تمنح موظفي أمن الوزارة «صلاحية الضبط» لمواجهة مخالفات كورونا

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة منحت موظفي الأمن «صلاحية الضبط» لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة الصحة شددت على جميع مستشفيات القطاع بالتصدي للمخالفين للإجراءات، وغير الملتزمين بالتعميمات الصادرة عن الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن الإدارة العامة بوزارة الصحة، شددت على المستشفيات بضرورة التأكيد على الأمن الخاص بضبط كل من يخالف الإجراءات الوقائية، لا سيما عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية.

وشددت وزارة الصحة (بحسب مصادر عاجل)، على ضرورة الالتزام بما يغطي الأنف والفم، ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، وأنه في حالة ضبط أي مخالف يتم توثيق بياناته مثل الهوية الوطنية وإرسال الضبط لإدارة الالتزام؛ للتواصل مع الداخلية لتحرير مخالفة بحقه.

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