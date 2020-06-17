في دقيقة ونصف.. فيديو يوثق «فحص كورونا» داخل السيارة

وثق مقطع فيديو، لحظة فحص فيروس كورونا المستجد لقائدي السيارات داخل مركباتهم، خلال دقيقة ونصف الدقيقة فقط، ودون الحاجة إلى الخروج منها، وبحسب تقرير «خلف الخلف لقناة mbc»، تبدأ عملية الفحص بإظهار الهوية للموظف للتأكد من البيانات الشخصية، ثم يتوجه الشخص لأخذ المسحة من الفم بدلًا من الأنف، وترسل النتيجة برسالة نصية «sms»، إلى الجوال خلال ثلاثة أيام.

وتجري طريقة الفحص عبر حجز مواعيد عن طريق تطبيق «صحتي» للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أعراض، ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم، ويحدد التطبيق أقرب المراكز للراغب بالفحص، كما يضع أسئلة أولية لمعرفة حالة الأشخاص حول إذا ما كان لديهم أعراض أو خالطوا حالات مصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، استكمال تشغيل المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في المملكة، تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وأكدت وزارة الصحة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن، بل ستنفذ عبر منافذ عدة، منها: مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة أنشئت في عدة مدن، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.