وزارة البيئة تحقق في نفوق «أسماك القنفذة».. ومسؤول يوضح الأسباب

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن وزارة البيئة بالتعاون مع عدة جهات ستتولى التحقيق في ملابسات نفوق «أسماك القنفذة»، وأظهر مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة، نفوق أسماك في بحر القنفذة، الأمر الذي أثار تفاعلًا وتكهنات حول الأسباب المحتملة وراء ذلك.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة اتخذت كثيرًا من السياسات والتنظيمات لإدارة مصايد الأسماك على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي في السعودية، وذلك للمحافظة على استدامة الأحياء البحرية لجيلنا وللأجيال القادمة، وإصدار المخالفات الرادعة لمخالفي أنظمة الصيد.

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بدوره، قال مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي: إن الوزارة رصدت المخالفة في عرض البحر بمحافظة القنفذة، وتم تشكيل فريق للتحقيق والتحري بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود، للوصول إلى المتسبب في هذه المخالفة البيئية الجسيمة، مشددًا على أن ما حدث جاء نتيجة لاستخدام أحد الصيادين شباك «شنشولا» ذات الفتحة الصغيرة والممنوعة نظامًا، بحسب «العربية».

وأضاف أن مخالفة الصيد تكمن في صيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة جدًا «غير اقتصادية»، وتم التخلص منها بالبحر بالطريقة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول، وأن تلك الأسماك النافقة قد استهلكت من قبل الطيور والأسماك بالبحر، ولم يتبق سوى كميات بسيطة لا تشكل أي خلل أو خطر بيئي على البيئة البحرية والبيئة الشاطئية.

كما أكد المعيدي حجم الضرر الذي تسببه شباك الصيد المخالفة بكافة أنواعها، حيث إن استخدامها يؤثر سلبًا على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية وما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.