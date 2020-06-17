

أبوجا 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز أنه سجّل 5623 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 455 حالة وفاة من بينها 4 حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

12:03ت م

0069



أبوجا 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 17148 حالة مؤكدة.وأفاد المركز أنه سجّل 5623 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 455 حالة وفاة من بينها 4 حالات وفاة جديدة.// انتهى //12:03ت م0069

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حصيلة كورونا في نيجيريا ترتفع إلى 17148 حالة مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.