السعودية اليوم / اليابان تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 42 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17.670 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 934 حالة وفاة ،

// انتهى //

11:56ت م

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طوكيو 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و خمس حالات وفاة .وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17.670 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 934 حالة وفاة ،// انتهى //11:56ت م0067

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